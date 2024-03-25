Солнцев (Соцков) Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Иван Гаврилович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

12.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1869

Отец: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Мать: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.10.1898

Дочь: Суслова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Солнцев (соцков) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солнцев (соцков) Александр (Владимир) Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панюшкина Ириада Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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