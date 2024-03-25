Солнцев (Соцков) Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения12.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1869
Рождение ребёнка
22.10.1898
Дочь: Суслова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Солнцев (соцков) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панюшкина Ириада Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно