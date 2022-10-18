Тарасевич (Слюсарева) Елена Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1967
Отец: Слюсарев Станислав Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1992
Дочь: Тарасевич Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1998
Дочь: Тарасевич Ирина Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Лесной, город Лесной, Свердловская область