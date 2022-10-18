Тарасевич (Слюсарева) Елена Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасевич (Слюсарева) Елена Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1967

Отец: Слюсарев Станислав Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1992

Дочь: Тарасевич Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1998

Дочь: Тарасевич Ирина Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лесной, город Лесной, Свердловская область

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