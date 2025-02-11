Можаров Михаил 25.09.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Можаров Михаил

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.09.1916

умер 24.07.1978, Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Смерть
24.07.1978
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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