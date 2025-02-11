Можаров Михаил
мужской, родился 25.09.1916
умер 24.07.1978, Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
24.07.1978
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область