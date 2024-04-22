Исакова Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1864 ст.
Дата смерти26.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1864 ст.
Крещение
04.04.1864 ст.
Восприемники: Першинской деревни государственный крестьянин Иван Иванович Исаков и крестьянская жена Дарья Павловна Данщикова.
Бракосочетание
18.01.1884 ст.
Первый брак. Поручители по жениху: Прокопий Иванович Исаков, Кузьма (Косьма) Егорович Каракчиев, Афанасий Иванович Исаков. Поручители по невесте: Афанасий Иванович Исаков, Иван Алексеевич Исаков, Ку... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1884
Отец ребёнка: Исаков Антоний Федорович
Смерть
26.06.1901
Похоронена 27 июня 1901, было 36 лет