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Исакова Ирина Васильевна

Место рождения

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

03.04.1864 ст.

Дата смерти

26.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1864 ст.

Отец: Исаков Василий Андреевич

Мать: Исакова Александра Степановна

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Крещение
04.04.1864 ст.
Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Восприемники: Першинской деревни государственный крестьянин Иван Иванович Исаков и крестьянская жена Дарья Павловна Данщикова.
Бракосочетание
18.01.1884 ст.

Муж: Исаков Антоний Федорович

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Первый брак. Поручители по жениху: Прокопий Иванович Исаков, Кузьма (Косьма) Егорович Каракчиев, Афанасий Иванович Исаков. Поручители по невесте: Афанасий Иванович Исаков, Иван Алексеевич Исаков, Ку... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1884

Сын: Исаков Андрей Антонович

Отец ребёнка: Исаков Антоний Федорович

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
26.06.1901
Похоронена 27 июня 1901, было 36 лет
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