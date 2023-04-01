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Федяков Алексей Терентьевич

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

09.03.1911

Дата смерти

09.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1911

Отец: Федяков Терентий Яковлев

Мать: Федякова Серафима Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 Сокольского села крестьянина Терентия Иаковлева Федякова сын Алексий 6 месяцев от нарыва горла

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