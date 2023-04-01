Федяков Алексей Терентьевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1911
Дата смерти09.09.1911
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
09.03.1911
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1911
ГАСО ф6 о17 Сокольского села крестьянина Терентия Иаковлева Федякова сын Алексий 6 месяцев от нарыва горла