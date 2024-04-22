Вьялкин Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вьялкин Афанасий Егорович
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текуса Егоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно