Вьялкин Егор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Егор Яковлевич

Вьялкин Егор Яковлевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Яков Антонович

Мать: Вьялкина Александра Филипповна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Вьялкин Афанасий Егорович

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Вьялкин Яков Егорович

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текуса Егоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Ульяна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close