Абдулазиз Абдулгарифов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулгариф Абдулгафаров
Мать: Ляйла Бадар Галиуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Шамсихаят Абдулазизова
Мать ребёнка: Бибиханифа Мухаметхафизова
Упоминание
14.03.1911 ст.
Представитель дочери на никахе, согласно МК по Кубяково за 1911 год: Невеста - Шамсихаят 21 год, дочь Абдулазиза Абдулгарифова из Кубяково Жених - Мухаметхарис Мухаметнабиев 25 лет из деревни Кубяк... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Дочь: Бахича Абдулазизова
Мать ребёнка: Бибиханифа Мухаметхафизова
Упоминание
23.11.1912 ст.
Представитель дочери на никахе, согласно МК по Кубяково за 1912 год: Невеста - Шамсихаят 24 года, дочь Абдулазиза Абдулгарифова из Кубяково Жених - Карамулла Сафиуллин 28 лет из деревни Суекеево Мен... Показать все
Упоминание
13.12.1912 ст.
Свидетель со стороны племянницы на ее никахе, согласно МК по Кубяково за 1912 год: Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из де... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1918
Дочь: Бибифатима Абдулазизова
Мать ребёнка: Бибиханифа Мухаметхафизова
Запись о рождении внесена 15 июня 1918 года
Смерть
Неизвестно