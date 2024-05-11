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Абдулазиз Абдулгарифов

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулгариф Абдулгафаров

Мать: Ляйла Бадар Галиуллина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибиханифа Мухаметхафизова

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Шамсихаят Абдулазизова

Мать ребёнка: Бибиханифа Мухаметхафизова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
14.03.1911 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель дочери на никахе, согласно МК по Кубяково за 1911 год: Невеста - Шамсихаят 21 год, дочь Абдулазиза Абдулгарифова из Кубяково Жених - Мухаметхарис Мухаметнабиев 25 лет из деревни Кубяк... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Дочь: Бахича Абдулазизова

Мать ребёнка: Бибиханифа Мухаметхафизова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
23.11.1912 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель дочери на никахе, согласно МК по Кубяково за 1912 год: Невеста - Шамсихаят 24 года, дочь Абдулазиза Абдулгарифова из Кубяково Жених - Карамулла Сафиуллин 28 лет из деревни Суекеево Мен... Показать все
Упоминание
13.12.1912 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель со стороны племянницы на ее никахе, согласно МК по Кубяково за 1912 год: Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из де... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1918

Дочь: Бибифатима Абдулазизова

Мать ребёнка: Бибиханифа Мухаметхафизова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись о рождении внесена 15 июня 1918 года
Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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