Сумина (Синягина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумина (Синягина) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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