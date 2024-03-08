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Жаркова (Кривоногова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947

Отец: Кривоногов Василий

Мать: Кривоногова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1968

Дочь: Митчишнина (Бурдакова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Бурдаков Николай Павлович

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.10.1973

Сын: Бурдаков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Бурдаков Николай Павлович

Рождение ребёнка
19.10.1984

Сын: Жарков Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Жарков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1986

Сын: Жарков Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Жарков Анатолий Иванович

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