Жаркова (Кривоногова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1947
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1947
Отец: Кривоногов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1968
Дочь: Митчишнина (Бурдакова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Бурдаков Николай Павлович
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.10.1973
Сын: Бурдаков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Бурдаков Николай Павлович
Рождение ребёнка
19.10.1984
Сын: Жарков Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Жарков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1986
Сын: Жарков Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Жарков Анатолий Иванович