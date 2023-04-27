Шатова Галина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Галина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Максим Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

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