Севастьянов Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1868
Отец: Севастьянов Василий Севастианов
Мать: Марина Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1888
Мать ребёнка: Sevastianov Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
21.04.1891
Сын: Севастьянов Иван Григорьев
Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова
Рождение ребёнка
25.05.1892
Дочь: (Севастьянова) Феодора Григорьева
Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова
Рождение ребёнка
25.05.1892
Сын: Севастьянов Никита Григорьев
Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: (Севастьянова) Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Севастьянов Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова
Рождение ребёнка
19.07.1906
Сын: Севастьянов Александр Григорьев
Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова