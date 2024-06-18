Севастьянов Григорий Васильев 17.01.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1868

Отец: Севастьянов Василий Севастианов

Мать: Марина Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Малышев Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Sevastianov Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Севастьянов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова

Рождение ребёнка
25.05.1892

Дочь: (Севастьянова) Феодора Григорьева

Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова

Рождение ребёнка
25.05.1892

Сын: Севастьянов Никита Григорьев

Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: (Севастьянова) Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Севастьянов Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова

Рождение ребёнка
19.07.1906

Сын: Севастьянов Александр Григорьев

Мать ребёнка: Севастьянова Елена Иоакимова

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