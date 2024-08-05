Преображенская (Протасова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1887
Сын: Преображенский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1895
Дочь: (Преображенская) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1896
Дочь: (Преображенская) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: (Преображенская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1902
Дочь: (Преображенская) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно