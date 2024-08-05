Преображенская (Протасова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Протасова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1887

Сын: Преображенский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1895

Дочь: (Преображенская) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1896

Дочь: (Преображенская) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: (Преображенская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1902

Дочь: (Преображенская) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Преображенский Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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