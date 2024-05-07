Селиванов Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти16.07.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Селиванов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмаленко (Селиванова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Селиванова N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Селиванова N
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селиванова Ульяна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Панфилова (Селиванова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Селиванова N
Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924
Сын: Селиванов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Ульяна
Смерть
16.07.1930
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
https://ru.openlist.wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1877)