Селиванов Александр Матвеевич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванов Александр Матвеевич

Место рождения

Кияй, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

16.07.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Селиванов Матвей

Мать: не указана

Кияй, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмаленко (Селиванова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Селиванова N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Селиванова N

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Ульяна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Панфилова (Селиванова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Селиванова N

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Селиванов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Ульяна

Смерть
16.07.1930
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
https://ru.openlist.wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1877)

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