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Климент Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1768 по 1769

Дата смерти

03.02.1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1768 по 1769

Отец: Иван Осипович

Мать: Екатерина Кузьминична

Бракосочетание
03.11.1794

Жена: Марфа Васильевна

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
06.12.1811

Дочь: Цыганок Анна Климовна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Смерть
03.02.1860
Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
05.02.1860
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