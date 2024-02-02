Климент Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1768 по 1769
Дата смерти03.02.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1768 по 1769
Отец: Иван Осипович
Мать: Екатерина Кузьминична
Бракосочетание
03.11.1794
Жена: Марфа Васильевна
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
06.12.1811
Дочь: Цыганок Анна Климовна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Смерть
03.02.1860
Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
05.02.1860