Селезнева Феодосия
женский, родилась 1782, Бердянск
умерла 07.07.1838, Бердянск
Дети
Селезнев Илья ФедоровичДо 1790 г.р.
Селезнев Петр ФедоровичДо 1790 г.р.Показать еще 6
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Место
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Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1790
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Селезнев Терентий Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Звягина (Селезнев Селезнева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев Елисей Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Ольховатка с.
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Крылова (Селезнев Селезнева) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Комаровская (Селезнев Селезнева) Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Рудакова (Селезнев Селезнева) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Смерть
07.07.1838