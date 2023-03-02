Селезнева Феодосия 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнева Феодосия

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1782, Бердянск

умерла 07.07.1838, Бердянск

Дети
Селезнев Илья ФедоровичДо 1790 г.р.
Селезнев Петр ФедоровичДо 1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Илья Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Петр Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Селезнев Терентий Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Звягина (Селезнев Селезнева) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Селезнев Елисей Федорович

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Ольховатка с.

Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Крылова (Селезнев Селезнева) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Комаровская (Селезнев Селезнева) Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Рудакова (Селезнев Селезнева) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич

Смерть
07.07.1838

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