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Халджидис Денис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халджидис Элина Денисовна

Мать ребёнка: Халджидис Лиза Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халджидис Лазарь Денисович

Мать ребёнка: Халджидис Лиза Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халджидис Георгий Денисович

Мать ребёнка: Халджидис Лиза Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халджидис Лиза Викторовна

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