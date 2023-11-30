Халджидис Денис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халджидис Элина Денисовна
Мать ребёнка: Халджидис Лиза Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халджидис Лазарь Денисович
Мать ребёнка: Халджидис Лиза Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халджидис Георгий Денисович
Мать ребёнка: Халджидис Лиза Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно