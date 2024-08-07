Северовостокова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1906 ст.
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906 ст.
Бракосочетание
29.04.1929
Рождение ребёнка
02.12.1929
Рождение ребёнка
02.11.1931
Рождение ребёнка
30.08.1933
Рождение ребёнка
13.04.1941
Смерть
1978
Друскининкай, Druskininkų savivaldybė, Alytaus apskritis