Северовостокова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северовостокова Анна Петровна

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Место рождения

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1906 ст.

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906 ст.

Отец: Северовостоков Пётр Аверкиевич

Мать: Северовостокова (Шаршавина) Екатерина Ивановна

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.04.1929

Муж: Недорезов Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Иван Иванович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
1978
Друскининкай, Druskininkų savivaldybė, Alytaus apskritis

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