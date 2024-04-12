Маслова (Соловьева) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения31.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1950
Рождение ребёнка
03.07.1975
Дочь: Компаниец Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Пиманенков Анатолий
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1982
Отец ребёнка: Маслов Юрий Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пиманенков Анатолий