Маслова (Соловьева) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Соловьева) Екатерина Константиновна

Место рождения

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

31.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1950

Отец: Соловьев Константин Сергеевич

Мать: Соловьева Апполинария Дмитриевна

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.07.1975

Дочь: Компаниец Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Пиманенков Анатолий

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1982

Сын: Маслов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Маслов Юрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиманенков Анатолий

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