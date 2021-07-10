Панкратова (Морошкина) Татьяна Феодосьевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1957
Дата смерти10.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1957
Рождение ребёнка
27.04.1979
Сын: Панкратов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1986
Сын: Панкратов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2021