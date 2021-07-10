Панкратова (Морошкина) Татьяна Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Морошкина) Татьяна Феодосьевна

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Место рождения

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

12.05.1957

Дата смерти

10.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1957

Отец: Морошкин Феодосий Петрович

Мать: Морошкина Елена Михайловна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.04.1979

Сын: Панкратов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Панкратов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Владимир Михайлович

Смерть
10.07.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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