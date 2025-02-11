Лунькова Марфа Трофимова
женский, родилась 1828, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Луньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
Дети
Луньков Василий Фёдоров1851 г.р.
(Лунькова) Афимья Фёдорова1855 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Луньков Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лунькова) Афимья Фёдорова
Отец ребёнка: Луньков Фёдор Матвеев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: (Лунькова) Софья Фёдорова
Отец ребёнка: Луньков Фёдор Матвеев
Смерть
Неизвестно