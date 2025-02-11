Лунькова Марфа Трофимова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Лунькова Марфа Трофимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Луньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
Дети
Луньков Василий Фёдоров1851 г.р.
(Лунькова) Афимья Фёдорова1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луньков Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Луньков Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Луньков Фёдор Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лунькова) Афимья Фёдорова

Отец ребёнка: Луньков Фёдор Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

72

Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: (Лунькова) Софья Фёдорова

Отец ребёнка: Луньков Фёдор Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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