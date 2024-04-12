Букин Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1901
Дата смерти25.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1901
Отец: Букин Василий Абрамов
Мать: Букина Татьяна Евфремова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Букина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1928
Сын: Букин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Букина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1935
Мать ребёнка: Букина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1942
Причина смерти: расстрел