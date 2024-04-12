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Букин Анатолий Васильевич

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.08.1901

Дата смерти

25.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1901

Отец: Букин Василий Абрамов

Мать: Букина Татьяна Евфремова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Букина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1928

Сын: Букин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Букина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1935

Сын: Букин Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Букина Мария Ивановна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
25.10.1942
Причина смерти: расстрел
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