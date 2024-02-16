Середкин Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Середкин Виталий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Иннокентьевна
Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Середкин Геннадий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно