Середкин Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкин Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середкин Виталий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Иннокентьевна

Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середкин Геннадий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середкина Мария Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середкина Мария Устиновна

Смерть
Неизвестно
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