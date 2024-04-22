Герасимов Андрей Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти10.03.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
14.05.1871 ст.
Дочь: Герасимова Мавра Андреевна
Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1878 ст.
Сын: Герасимов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Герасимова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1889 ст.