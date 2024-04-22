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Герасимов Андрей Герасимович

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

10.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1871 ст.

Дочь: Герасимова Мавра Андреевна

Мать ребёнка: Герасимова Пелагея Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1878 ст.

Сын: Герасимов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Герасимова Мария Егоровна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Пелагея Ивановна

Смерть
10.03.1889 ст.
Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
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