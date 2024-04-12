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Баженов Петр Яковлевич

Место рождения

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Баженов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Баженова Марфа Егоровна

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Баженова Марфа Егоровна

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
У него второй брак, у нее первый
Смерть
Неизвестно
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