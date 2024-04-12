Баженов Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1876
Сын: Баженов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Баженова Марфа Егоровна
Бракосочетание
10.02.1880
Жена: Баженова Марфа Егоровна
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
У него второй брак, у нее первый
Смерть
Неизвестно