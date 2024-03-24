Соловьев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1904
Отец: Соловьев Петр Ильич
Села Авдулово крестьянин Петр Ильич Соловьев и законная его жена Наталия Георгиева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Села Авдулово крестьянин Афанасий Георгиев Горелов и деревни Подоси... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кристина
Смерть
Неизвестно