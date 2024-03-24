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Соловьев Андрей Петрович

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Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1904

Отец: Соловьев Петр Ильич

Мать: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Села Авдулово крестьянин Петр Ильич Соловьев и законная его жена Наталия Георгиева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Села Авдулово крестьянин Афанасий Георгиев Горелов и деревни Подоси... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кристина

Смерть
Неизвестно
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