Доброчаев Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброчаев Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доброчаева Апполинария Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Чистякова (Доброчаева) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Доброчаева Апполинария Николаевна

Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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