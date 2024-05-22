Софронов Егор Лаврентьевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Егор Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Софронов Лаврентий Григорьевич

Мать: Софронова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Софронов Евдоким Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Софронов Степан Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Софронов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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