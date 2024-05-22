Софронов Егор Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1886
Сын: Софронов Евдоким Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Софронов Василий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно