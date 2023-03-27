Шубников Дмитрий Михайлович
Место рожденияУглич, Ярославская губерния, Россия
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 15.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1907
Дочь: Лукичёва Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Шубникова Анна Владимировна
Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шубников Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Шубникова Анна Владимировна
Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
По 15.01.1938
ст. Угловка, Окуловский район, Новгородская область, РСФСР, СССР
работник буфета
Бракосочетание
Неизвестно
Они развелись, чтобы спасти семью, он был репрессирован, а она уехала в Ленинград с 4 детьми и жила с детьми у д??ди Шуры и Орнатской!
Осуждение
Неизвестно
Новгородская область, РСФСР, СССР
Место жительства
Неизвестно
ст. Угловка
Смерть
После 15.01.1938
СССР