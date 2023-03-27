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Шубников Дмитрий Михайлович

Место рождения

Углич, Ярославская губерния, Россия

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Углич, Ярославская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1907

Дочь: Лукичёва Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Шубникова Анна Владимировна

Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шубников Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Шубникова Анна Владимировна

Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
По 15.01.1938
ст. Угловка, Окуловский район, Новгородская область, РСФСР, СССР
работник буфета
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубникова Анна Владимировна

Они развелись, чтобы спасти семью, он был репрессирован, а она уехала в Ленинград с 4 детьми и жила с детьми у д??ди Шуры и Орнатской!
Осуждение
Неизвестно
Новгородская область, РСФСР, СССР
Место жительства
Неизвестно
ст. Угловка
Смерть
После 15.01.1938
СССР
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