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Василий Иванович

Место рождения

Баланьино

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Около 1716 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1703 и 1716

Жена: Ирина Титовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Титовна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Василий Иванович, 34 года, и жена его Ирина Титовна, 32 года. У них сын Федор, 3 года. Сестра Марфа, 15 лет. 1719г
Смерть
После 1729
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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