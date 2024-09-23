Василий Иванович
Место рожденияБаланьино
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1703 и 1716
Жена: Ирина Титовна
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Титовна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Василий Иванович, 34 года, и жена его Ирина Титовна, 32 года. У них сын Федор, 3 года. Сестра Марфа, 15 лет. 1719г
Смерть
После 1729