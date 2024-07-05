Савенкова Любовь Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинков Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1897
Отец ребёнка: Грушин Никита Сергеев
Рождение ребёнка
04.06.1899
Дочь: Грушина Анна Никитовна
Отец ребёнка: Грушин Никита Сергеев
Рождение ребёнка
09.06.1904
Отец ребёнка: Ванюшин Сергей Евфимиев
Рождение ребёнка
20.09.1911
Дочь: Ванюшина Ираида Сергеева
Отец ребёнка: Ванюшин Сергей Евфимиев
с. Юрятина кр. Иванъ Ѳедотовъ Савенков с. Глазечни кр. Марія Никитина Грушина
Смерть
Неизвестно