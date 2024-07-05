Савенкова Любовь Тихонов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенкова Любовь Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинков Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюшин Сергей Евфимиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушин Никита Сергеев

Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Грушин Василий Никитович

Отец ребёнка: Грушин Никита Сергеев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1899

Дочь: Грушина Анна Никитовна

Отец ребёнка: Грушин Никита Сергеев

Рождение ребёнка
09.06.1904

Сын: Ванюшин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Ванюшин Сергей Евфимиев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1911

Дочь: Ванюшина Ираида Сергеева

Отец ребёнка: Ванюшин Сергей Евфимиев

Серпухов, Серпухов, Московская область
с. Юрятина кр. Иванъ Ѳедотовъ Савенков с. Глазечни кр. Марія Никитина Грушина
Смерть
Неизвестно

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