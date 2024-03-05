Кораблева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Тернопольченко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Рождение ребёнка
03.10.1952
Дочь: Кораблева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кораблева Татьяна
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кораблев Иван
Смерть
Неизвестно