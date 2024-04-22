Матрена Кузьмина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Кузьма Матвеев (Ич)
Мать: Настасья Маркова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.06.1867 ст.
Муж: Михаил Семенов (Ич)
по МК1867 св
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно