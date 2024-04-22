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Матрена Кузьмина (Чна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Кузьма Матвеев (Ич)

Мать: Настасья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.06.1867 ст.

Муж: Михаил Семенов (Ич)

по МК1867 св
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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