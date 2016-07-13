Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большеглазов Николай

Рождение ребёнка
28.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большеглазов Николай

Рождение ребёнка
01.05.1958

Сын: Большеглазов Александр

Отец ребёнка: Большеглазов Николай

Смерть
13.07.2016
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район

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