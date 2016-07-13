Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большеглазов Николай
Рождение ребёнка
28.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большеглазов Николай
Рождение ребёнка
01.05.1958
Отец ребёнка: Большеглазов Николай
Смерть
13.07.2016
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район