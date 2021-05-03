Алёхин Ефрем Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти26.08.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Алёхин Михаил
Мать: Алёхина Полина/Пелагея
п. Секретаровка Покровского района Орловской области
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
младший сержант
Место жительства
Неизвестно
п. Секретаровка Покровского района Орловской области
Военная служба
22.02.1943
471 сп 73 сд 48 А ЦентрФ
Смерть
26.08.1943
Усожа, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Военная награда
08.09.1943
Лукино, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Медаль «За отвагу», дата совершения подвига: 22.07.1943