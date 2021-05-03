Алёхин Ефрем Михайлович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алёхин Ефрем Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

26.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Алёхин Михаил

Мать: Алёхина Полина/Пелагея

п. Секретаровка Покровского района Орловской области
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
младший сержант
Место жительства
Неизвестно
п. Секретаровка Покровского района Орловской области
Военная служба
22.02.1943
471 сп 73 сд 48 А ЦентрФ
Смерть
26.08.1943
Усожа, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Военная награда
08.09.1943
Лукино, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Медаль «За отвагу», дата совершения подвига: 22.07.1943

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