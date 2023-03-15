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Бузунов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

20.05.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бузунов Константин

Мать ребёнка: Бузунова Наталья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матвеева Ирина

Мать ребёнка: Бузунова Наталья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фильшина Александра

Мать ребёнка: Бузунова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бузунова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузунова Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
20.05.1863
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