Бузунов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти20.05.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бузунов Константин
Мать ребёнка: Бузунова Наталья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матвеева Ирина
Мать ребёнка: Бузунова Наталья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фильшина Александра
Мать ребёнка: Бузунова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бузунова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузунова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
20.05.1863