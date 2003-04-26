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Морозов Александр Максимович

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.04.1923

Дата смерти

26.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1923

Отец: Морозов Максим Ильич

Мать: Морозова Ольга Яковлевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Морозова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Морозова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Клавдия Ивановна

Смерть
26.04.2003

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