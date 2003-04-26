Морозов Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения10.04.1923
Дата смерти26.04.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1923
Отец: Морозов Максим Ильич
Мать: Морозова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Морозова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Морозова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2003