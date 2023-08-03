Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1977

Муж: Трифонов Олег Владимирович

Рождение ребёнка
20.06.1977

Сын: Трифонов Алексей Олегович

Отец ребёнка: Трифонов Олег Владимирович

Рождение ребёнка
03.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Олег Владимирович

Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область

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