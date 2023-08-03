Трифонова (Фокина) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1977
Рождение ребёнка
20.06.1977
Сын: Трифонов Алексей Олегович
Отец ребёнка: Трифонов Олег Владимирович
Рождение ребёнка
03.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Олег Владимирович
Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область