Акулов Антон Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Акулов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Акулова Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Акулов Савва (Савелий) Антонович
Мать ребёнка: Акулова Ксения Лукьяновна
Смерть
Неизвестно