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Акулов Антон Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Акулов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Акулова Ксения Лукьяновна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Акулов Савва (Савелий) Антонович

Мать ребёнка: Акулова Ксения Лукьяновна

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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