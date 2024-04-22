Иван Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Василий Борисов (Ич)
Мать: Наталия Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Прасковья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1855