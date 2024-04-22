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Иван Васильев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Василий Борисов (Ич)

Мать: Наталия Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Прасковья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1855
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