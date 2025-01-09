Кобелков Антон Автомонович
мужской, родился Около 1702, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1763
ОтецКобелков Автомон МихайловичОколо 1678 г.р.
Супруги
Кобелкова (Оскреткова) Прасковья ГерасимовнаОколо 1701 г.р.
Дети
Лукьянов Герасим ТитовичОколо 1733 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Кобелков Автомон Михайлович
Мать: не указана
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Кобелкова (Оскреткова) Прасковья Герасимовна
Смерть
После 1763