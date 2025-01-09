Кобелков Антон Автомонович Около 1702 — найти родственников по фамилии на Familio

Кобелков Антон Автомонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1702, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1763

Отец
Кобелков Автомон МихайловичОколо 1678 г.р.
Супруги
Кобелкова (Оскреткова) Прасковья ГерасимовнаОколо 1701 г.р.
Дети
Лукьянов Герасим ТитовичОколо 1733 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Кобелков Автомон Михайлович

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелкова (Оскреткова) Прасковья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Лукьянов Герасим Титович

Мать ребёнка: Кобелкова (Оскреткова) Прасковья Герасимовна

Смерть
После 1763

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