Ураков Константин Силантьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1768
Отец: Ураков Сила Родионов
Мать: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по ИВ 1783 села Пижанка.
Упоминание
Неизвестно
Упоминается в возрасте 15 лет в ИВ 1783 года Христорождественской церки села Пижанка (ЦГАКО 237-71-834, лист 587об, №141/650)
Смерть
После 1783
Предположение. Не упоминается в описании семьи в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 325об-326)