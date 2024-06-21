Ураков Константин Силантьев Вычислено 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Константин Силантьев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Ураков Сила Родионов

Мать: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по ИВ 1783 села Пижанка.
Упоминание
Неизвестно
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 15 лет в ИВ 1783 года Христорождественской церки села Пижанка (ЦГАКО 237-71-834, лист 587об, №141/650)
Смерть
После 1783
Предположение. Не упоминается в описании семьи в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 325об-326)

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