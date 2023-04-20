Солтан Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1989

Сын: Соколов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Соколов Константин Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1990

Дочь: Воскресенская Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Александрович

Рождение ребёнка
30.07.2002

Дочь: Соколова Виктория Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Александрович

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