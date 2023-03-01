Соловьева (Корюкова) Марфа Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1903
Дата смерти23.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1924
Дочь: Уткина Анна Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1930
Дочь: Дубовикина Александра Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1935
Дочь: Сухоносова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1937
Дочь: Холина Нина Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1940
Сын: Соловьев Николай Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.1977