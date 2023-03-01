Соловьева (Корюкова) Марфа Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Корюкова) Марфа Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1903

Дата смерти

23.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1924

Дочь: Уткина Анна Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1930

Дочь: Дубовикина Александра Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1935

Дочь: Сухоносова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1937

Дочь: Холина Нина Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1940

Сын: Соловьев Николай Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.1977
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