Кондратьева Улита 19.08.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьева Улита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1891

Дата смерти

23.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Григорий

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Кондратьев Александр

Отец ребёнка: Кондратьев Григорий

Рождение ребёнка
27.01.1931

Сын: Кондратьев Николай

Отец ребёнка: Кондратьев Григорий

Смерть
23.09.1973
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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