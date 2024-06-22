Кондратьева Улита
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1891
Дата смерти23.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Григорий
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Кондратьев Александр
Отец ребёнка: Кондратьев Григорий
Рождение ребёнка
27.01.1931
Сын: Кондратьев Николай
Отец ребёнка: Кондратьев Григорий
Смерть
23.09.1973
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район