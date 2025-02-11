Кирпичникова (Филипова) Марфа Лаврентьева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирпичникова (Филипова) Марфа Лаврентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Лаврентий Филиппов1815 г.р.
Супруги
Кирпичников Емельян АндреевДо 1850 г.р.
Дети
(Кирпичникова) Прасковья Емельянова01.11.1868 г.р.
(Кирпичникова) Олимпиада Емельянова1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Лаврентий Филиппов

Мать: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичников Емельян Андреев

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

2 семья

Рождение ребёнка
01.11.1868

Дочь: (Кирпичникова) Прасковья Емельянова

Отец ребёнка: Кирпичников Емельян Андреев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Кирпичникова) Олимпиада Емельянова

Отец ребёнка: Кирпичников Емельян Андреев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.