Кирпичникова (Филипова) Марфа Лаврентьева
женский, родилась 1837, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЛаврентий Филиппов1815 г.р.
Супруги
Кирпичников Емельян АндреевДо 1850 г.р.
Дети
(Кирпичникова) Прасковья Емельянова01.11.1868 г.р.
(Кирпичникова) Олимпиада Емельянова1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Лаврентий Филиппов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
01.11.1868
Дочь: (Кирпичникова) Прасковья Емельянова
Отец ребёнка: Кирпичников Емельян Андреев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Кирпичникова) Олимпиада Емельянова
Отец ребёнка: Кирпичников Емельян Андреев
Смерть
Неизвестно