(Crawshay) Florence — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Crawshay) Florence

(Crawshay) Florence

Место рождения

Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England

Дата рождения

1849

Дата смерти

24.05.1936

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.11.1849
Newcastle upon Tyne St John, Northumberland, England
Рождение
1849

Отец: Crawshay George

Мать: Elizabeth

Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1851
46 Westgate Street, St John, Northumberland, England
Смерть
24.05.1936
Battersea, Surrey, England
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close