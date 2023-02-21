(Crawshay) Florence
Место рожденияNewcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Дата рождения1849
Дата смерти24.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.11.1849
Newcastle upon Tyne St John, Northumberland, England
Рождение
1849
Отец: Crawshay George
Мать: Elizabeth
Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1851
46 Westgate Street, St John, Northumberland, England
Смерть
24.05.1936
Battersea, Surrey, England