Юревич Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения2016
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Юревич Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович
Рождение ребёнка
25.03.1949
Сын: Юревич Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Юревич Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1956
Дочь: Юревич Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008
Рождение
2016
Отец: Николай