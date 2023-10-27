Юревич Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮревич Анна Николаевна

Юревич Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2016

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947

Сын: Юревич Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович

Рождение ребёнка
25.03.1949

Сын: Юревич Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Юревич Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович

Рождение ребёнка
04.02.1956

Дочь: Юревич Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Юревич Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юревич Григорий Павлович

Смерть
2008
Рождение
2016

Отец: Николай

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close