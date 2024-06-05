Логинов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Логинова Наталья

Рождение ребёнка
31.12.?

Сын: Логинов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Логинова (Устинова) Алла Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Владимирлюович

Мать ребёнка: Логинова (Устинова) Алла Денисовна

Рождение ребёнка
17.09.1966

Дочь: Огневенко (Логинова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Логинова (Устинова) Алла Денисовна

Смерть
Неизвестно

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