Логинов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Логинова Наталья
Рождение ребёнка
31.12.?
Сын: Логинов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Логинова (Устинова) Алла Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Владимирлюович
Мать ребёнка: Логинова (Устинова) Алла Денисовна
Рождение ребёнка
17.09.1966
Дочь: Огневенко (Логинова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Логинова (Устинова) Алла Денисовна
Смерть
Неизвестно