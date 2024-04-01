Халецкая (Лычик) Лариса Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1971
Отец: не указан
Мать: Лычик Нина Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1994
Дочь: Халецкая Ксения Юрьевна
Отец ребёнка: Халецкий Юрий Александрович
Рождение ребёнка
09.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халецкий Юрий Александрович
Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область