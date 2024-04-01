Халецкая (Лычик) Лариса Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халецкая (Лычик) Лариса Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1971

Отец: не указан

Мать: Лычик Нина Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1994

Дочь: Халецкая Ксения Юрьевна

Отец ребёнка: Халецкий Юрий Александрович

Рождение ребёнка
09.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халецкий Юрий Александрович

Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область

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