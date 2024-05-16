Кренц Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКренц Валентина

Кренц Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чёрная (Кренц) Эльвира

Отец ребёнка: Кренц Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кренц Эдуард

Отец ребёнка: Кренц Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кренц Александр Егорович

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