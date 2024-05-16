Кренц Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чёрная (Кренц) Эльвира
Отец ребёнка: Кренц Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кренц Эдуард
Отец ребёнка: Кренц Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно